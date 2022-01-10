وسط انهيار حوثي .. "الشرعية" تحرر عدة مواقع في شبوة

مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة، اليوم (الاثنين)، التقدم ميدانياً في مديرية عين غربي محافظة شبوة، وسط انهيار واسع بصفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني وألوية العمالقة حررا خلال الساعات الماضية عدة مواقع منها منطقة نجد مرقد، ومعسكر اللواء 153، وتقدما في اتجاه مركز مديرية عين.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة تخوضان معارك في هذه الأثناء لدحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من مديرية عين، بإسناد مباشر من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وبين أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير آليات وأطقم قتالية.