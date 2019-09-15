"رئيس الاتحاد الإسباني للهجن": مهرجان ولي العهد يشكل معيارًا عالميًّا

"مانيثا": سعداء بالمشاركة في المهرجان وانتظرونا بقوة في النسخة القادمة

أكد رئيس الاتحاد الإسباني للهجن روبن مانيثا، أن مهرجان ولي العهد للهجن شكّل معيارًا عالميًّا للترويج للسباقات، وسيعزز اقتصاد الإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي، وسيكون هناك على هامش المهرجان حِراكٌ تجاري وعمليات لبيع وشراء وتصدير الإبل بين من المملكة ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط إلى مختلف بقاع العالم.

وبيّن مانيثا أن الاتحاد الإسباني للهجن سعيد للغاية بالمشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن، وفي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن التي شهدتها محافظة الطائف خلال اليومين الماضيين؛ مشيرًا إلى مشاركة الهجن الإسبانية بقوة في النسخة القادمة من المهرجان، وموضحًا في الوقت ذاته أن المهرجان شكّل مظلة لاجتماعات جميع المهتمين بالإبل بصفة عامة والهجن خاصة على المستوى الدولي.