فلكية جدة: عطارد في استطالته العظمى.. الاثنين

﻿يكون بداية على شكل هلال رقيق بالكاد مُضاءٌ ثم يكبر

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن كوكب عطارد سيصل إلى استطالته العظمى الغربية (غرب الشمس) قبل شروق الشمس صبيحة يوم الاثنين 25 أكتوبر؛ حيث سيكون في أقصى مسافة زاوية عن الشمس في ظهوره الصباحي على ارتفاع 18 درجة فوق الأفق الشرقي، وسيبلغ لمعانه الظاهري (0.6-) فوق موقع شروق الشمس بالنسبة الراصد.

وأضاف: يرصد عطارد في بداية ظهوره الصباحي بعد أن مر عطارد بين الأرض والشمس (الاقتران السفلي)، وفي ذلك الوقت كان جانبه غير المضيء يتجه نحو الأرض ومع بداية ظهوره يكون على شكل هلال رقيق بالكاد مضاءٌ ثم يكبر هذا الهلال ويصبح أحدب.

ونظرًا لأن عطارد لا يمكن رصده إلا في ضوء الشفق، فمن الصعب العثور عليه عندما يكون في مرحلة الهلال النحيل؛ وبالتالي سيكون من الأسهل رؤيته في الأيام التي تلي وصوله إلى أعلى نقطة في السماء، عندما تزيد إضاءة قرصه مقارنة بالأيام السابقة.

وتابع: يقع مدار عطارد بالقرب من الشمس مقارنة بمدار الأرض؛ مما يعني أنه يظهر دائمًا بالقرب من الشمس ويضيع في وهجها معظم الوقت.

وقال: يمكن رصد عطارد لبضعة أسابيع فقط في كل مرة يصل فيها إلى أكبر زاوية تفصله عن الشمس، تتكرر هذه الظهورات مرة كل 3- 4 أشهر تقريبًا، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء، اعتمادًا على ما إذا كان عطارد يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

وعندما يكون عطارد شرق الشمس، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس ويمكن رؤيته في وقت مبكر من شفق المساء، ولكن عندما يكون موقع عطارد غرب الشمس، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئيًّا قبل شروق الشمس بوقت قصير.

ومع ذلك تكون بعض أوقات السنة أفضل لرؤية عطارد من غيرها، فمحليًّا يصل ارتفاعه إلى ذروة بين 18 درجة و22 درجة فوق الأفق عند شروق الشمس في كل ظهور له في سماء الصباح، اعتمادًا على الوقت من العام، ويرجع هذا التباين على مدار العام إلى مزيج من عاملين.

وتابع: يكون عطارد في جميع الأوقات بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس، يتبع هذا المسار الذي تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج كل عام.. ونظرًا لأن جميع الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريبًا؛ فإنها تتبع أيضًا ذلك المسار عبر السماء.

وعندما يحدث وتكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس كبيرة، يكون ذلك على طول خط مسار الشمس؛ ولكن في أوقات مختلفة من العام، يلتقي مسار الشمس مع الأفق بزوايا مختلفة عند شروق الشمس، وهذا يعني أن عطارد يظهر على ارتفاعات مختلفة فوق الأفق في أوقات مختلفة من العام، حتى لو كانت الزاوية التي تفصله عن الشمس هي نفسها.

وقال: فإذا الْتقى مسار الشمس مع الأفق بزاوية سطحية؛ فيجب أن تكون الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس على نطاق واسع ليظهر مرتفعًا فوق الأفق، ولكن على العكس من ذلك، إذا كان مسار الشمس عموديًّا تقريبًا على الأفق؛ فقد يظهر عطارد أعلى بكثير في السماء، حتى لو كان في الواقع أقرب بكثير إلى الشمس.

أما عند غروب الشمس، فيصنع مسار الشمس أكبر زاوية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي، في مارس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفي سبتمبر في النصف الجنوبي، وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يلتقي مع الأفق بأقل زاوية له عند الاعتدال الخريفي.

ونظرًا لأن الفصول متعاكسة في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، فإن الظهور الجيد لعطارد في أحد نصفي الكرة الأرضية، سيكون عادةً ضعيفًا في النصف الآخر.

وعند شروق الشمس، تكون هذه التواريخ مقلوبة أيضًا؛ بحيث يصنع مسار الشمس زاوية شديدة الانحدار مع الأفق عند الاعتدال الخريفي عند ظهور عطارد في سماء الصباح، وتكون زاويةً أكثر سطحية له مع الأفق عند الاعتدال الربيعي.

التأثير الثاني هو أن عطارد يتحرك في مدار إهليجي بشكل كبير مقارنة بالكواكب الأخرى التي تتحرك في مدارات شبة دائرية؛ لذلك تختلف المسافة بين عطارد وبين الشمس بنسبة 52٪ ما بين نقطة الحضيض أقرب مسافة له من الشمس ونقطة الأوج أبعد مسافة منها.

هذا يعني أن الزاوية التي تفصل عطارد عن الشمس عند أقصى استطالة، تختلف اعتمادًا على مكان تواجده بالنسبة لنقطة الأوج أو الحضيض في مداره؛ ففي منتصف سبتمبر ومنتصف مارس؛ تكون الأرض في وضع جيد لرؤية عطارد.

لذلك إذا ظهر عطارد في سماء المساء في منتصف سبتمبر، أو في سماء الصباح في منتصف مارس؛ فإن الزاوية التي تفصله عن الشمس تكون أكبر من المعتاد بحيث يصل عطارد إلى زاوية تفصله عن الشمس تتراوح بين 18 و28 درجة.

إن التأثيرين المذكورين سابقًا -على الرغم من أن ميل مسير الشمس نحو الأفق أكثر أهمية- يتحدان لجعل مراقبة عطارد أسهل بكثير من النصف الجنوبي للكرة الأرضية منها من الشمال؛ حيث يتزامن ظهور عطارد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عندما يميل مستوى مسار الشمس بزاوية مثالية بالنسبة للأفق عندما يكون عطارد قريبًا من نقطة الأوج، أما في النصف الشمالي، فالعكس هو الصحيح: عندما يكون مستوى مسار الشمس مائلًا بزاوية مثالية، يكون عطارد قريبًا من نقطة الحضيض في مداره حول الشمس.