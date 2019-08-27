سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج في مطار جدة.. ولا إصابات

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر - ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

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27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 09:50 PM

سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج في مطار جدة.. ولا إصابات

عبدالله البرقاوي

جدة

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أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر - ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

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