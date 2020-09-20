





3

أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها

مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

652

أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.