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بعد تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات لعدم توفر مقاعد

"سبق" نقلت شكاوى الأهالي .. و"تعليم الطائف" يتفاعل: رفع الطاقة الاستيعابية ل"روضة ظلم"

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تفاعلت ادارة "تعليم الطائف" مع مطالبات أهالي ظلم ، برفع الطاقة الاستيعابية لروضة ظلم ، بعد ان تعذر قبول مجموعة من الطلاب والطالبات في الروضة لعدم توفر مقاعد.

"سبق" نقلت شكاوى أولياء الامور لادارة تعليم الطائف والتي تفاعلت سريعاً مع مطالبات الأهالي حيث وجه مدير تعليم الطائف برفع الطاقة الاستيعابية وقبول الطلاب والطالبات.

و‏اوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ان المدير العام للتعليم بالطائف وجه برفع الشواغر في روضة ظلم لاستيعاب الطلبة مشيراً الى ان ادارة الروضة في إستكمال اجراءات القبول.