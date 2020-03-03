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"القاضي": لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح من جراء ذلك

هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصرية

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.