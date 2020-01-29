شاهد.. العناية الإلهية وتدخّل الدفاع المدني يُنقذان طفلًا عَلِق بالطابق الثالث بعنيزة

أوشك على السقوط.. و"أبا الخيل" يشدد على أهمية مراقبة الأطفال

استطاعت فِرَق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم، إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عَلِق خارج سياج نافذة غرفة بالطابق الثالث بمنزل بحي القدس حتى أوشك على السقوط لولا لطف الله، ثم جهود رجال الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بعنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (7:35) من صباح اليوم الأربعاء، فتمت مباشرة الحالة، وإنزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وشدد "أبا الخيل" على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظًا على سلامتهم".