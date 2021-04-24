مراكز عالمية في مكافحة الأمراض تؤكد: لقاحات كورونا لا تؤثر على الحوامل

‫أكدت مراكز عالمية متخصصة، عدم وجود موانع في حصول النساء الحوامل على لقاح كورونا.

وأكدت تقارير أخيرة صادرة من مركز مكافحة الأمراض الأمريكية والصحة العامة في بريطانيا أن اللقاحات لا تؤثر على الحوامل وليس هناك مانع من أخذها.

وكانت وكالات عالمية وبيانات معلنة قد أوضحت أن نحو 90 ألف امرأة حامل تم حقنهن باللقاح في الولايات المتحدة، دون حدوث أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا، إنه يمكن للنساء الحوامل، أخذ اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.