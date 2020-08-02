تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

طبقاً لبيان سلطة الطيران المدني العراقية

قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا.