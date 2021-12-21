"تنمية الغطاء النباتي" يضبط 5 مصانع للفحم المحلي بينبع النخل

بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية البيئة

ضبط مفتشو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في محافظة ينبع، خمسة مصانع للفحم المحلي بمركز ينبع النخل "وادي عباثر"، بالتعاون مع مكتب الوزارة بالمحافظة.

وجرى التنسيق مع الجهات المختصة للتخلص من هذه المصانع لحماية البيئة والغطاء النباتي.

يذكر أن فرق مكافحة سوسة النخل الحمراء بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع، تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ97 فسيلة نخيل مخالفة للحجر الزراعي، دون ترخيص نقل، وجرت مصادرتها وإتلافها بالطريقة المناسبة.