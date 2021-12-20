"غرفة تبوك" تستضيف بعد غدٍ الاجتماع الـ114 لاتحاد الغرف السعودية

اختيارها لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي يشكل منعطفاً مهماً لها

تستضيف غرفة تبوك التجارية بعد غدٍ الأربعاء، الاجتماع الـ( 114 )، لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عضو مجلس الاتحاد أحمد بن عطية الحارثي، أن اختيار غرفة تبوك لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي، يشكل منعطفاً مهماً للغرفة وحافزاً كبيراً لزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقال: إن عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤيتها الطموحة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، داعياً رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية في ظل ما تشهده منطقة تبوك من مشروعات عملاقة وواعدة.

ونوه "الحارثي" في الختام بالدعم الذي تجده غرفة تبوك من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، ومتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمالها وأنشطتها ومبادراتها.