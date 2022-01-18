"الشورى اليمني" يدين الهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف المدنيين بالسعودية والإمارات

"ابن دغر" قال إن السلوك العدواني المتطرف للميليشيا امتداد لسلوكهم العنصري على الشعب

أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الأعمال الإرهابية والجرائم الشنعاء، التي استهدفت المنشآت والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها المطار المدني لأبوظبي، وكذا الهجمات المستمرة على المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدة تغريدات على تويتر: إن هيئة رئاسة مجلس الشورى ترى في هذا السلوك العدواني المتطرف للميليشيا الحوثية امتدادًا للعدوان العنصري السلالي على الشعب اليمني وتقويضًا لنظامه الجمهوري ووحدته الوطنية.

وأضاف : تؤكد هيئة رئاسة مجلس الشورى أن هذه الجرائم الإرهابية ما كانت تتم لو أن المجتمع الدولي مارس تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وتابع: لقد خلق هذا التساهل مع القيادات الحوثية ورفعها من قوائم الإرهاب شعورًا لدى القادة الحوثيين أنهم غير معاقبين على سلوكهم المتطرف حتى هددوا بذلك أمن المنطقة والأمن والسلم العالميين.