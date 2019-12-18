نجران والباحة.. الدفاع المدني يتفاعل مع التنبيهات داعيًا للحذر

الأرصاد نبّهت من أتربة مثارة ورياح سطحية وسحب ممطرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة وخاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة؛ وذلك نتيجة لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من أتربة مثارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات: (خباش، وشرورة، ويدمة)، تستمر حتى الـ3 مساءً.

ومن جهة أخرى، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وكانت الأرصاد قد نبهت اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.