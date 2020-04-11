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قالت: نحتاج للمزيد من البيانات المتعلقة بالوباء للوقوف على طريقة انتشاره

"الصحة العالمية" تدرس تقارير إصابة متعافين من فيروس كورونا مجددًا

تدرس منظمة الصحة العالمية تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد-19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى، بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.



وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا يوم الجمعة أن 91 مريضًا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد، ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.



وقالت جيونج إيون-كيونج مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي: إن الفيروس ربما يكون قد "نشط مجددًا" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.



وبحسب "رويترز": قالت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، في بيان مقتضب: "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفرادًا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19... جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام".



وأضافت المنظمة: "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين، ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية. من المهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح".



وتابعت: ”بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول (طريقة) تفشي الفيروس".



ووفقًا لإحصاء "رويترز": بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف يوم الجمعة، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 1.6 مليون.