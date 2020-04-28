مكة تسجل 327 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات

حالات الشفاء من المرض تبلغ 472 حالة حتى اليوم

سجّلت مكة المكرمة، اليوم، 327 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4804 حالة، منها 4264 حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 68 حالة وفاة حتى اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 03:59 PM

حالات الشفاء من المرض تبلغ 472 حالة حتى اليوم

مكة تسجل 327 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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سجّلت مكة المكرمة، اليوم، 327 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4804 حالة، منها 4264 حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 68 حالة وفاة حتى اليوم.

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فيروس كورونا الجديد

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