"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1924 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 176 يوماً 1924 مسجداً، ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي: خمسة مساجد في منطقة عسير، وثلاثة مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في منطقتَي الرياض وجازان.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.