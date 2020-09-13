"أرفى" تطلق منصة افتراضية للمعرفة والتأهيل لمصابي التصلب المتعدد

ناصية "شفاء" تقدم 20 برنامجاً متخصصاً لمدة ٤ أشهر

تطلق جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، مساء الأربعاء المقبل، أول منصة إلكترونية تفاعلية (ناصية شفاء)؛ لتقديم المعرفة والتأهيل لمرضى التصلب المتعدد عبر مجموعة من اللقاءات التوعوية، والتي تستمر لمدة أربعة أشهر، بمعدل لقاء واحد أسبوعياً، تقدم ٢٠ برنامجاً متخصصاً، بمشاركة عدد من الخبراء المختصين في مرض التصلب المتعدد.

من جهتها، أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية فاطمة الزهراني، أن المنصة سوف تعمل على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية للمرضى وأهاليهم، وتقديم الخدمات المساندة لمرضى التصلب العصبي المتعدد.

وأشارت بأن منصة "ناصية شفاء" تسعى لتحقيق أهداف الجمعية الإستراتيجية، من خلال التوعية، وتعريف المجتمع بمرض التصلب العصبي، ورفع المستوى الثقافي، والاجتماعي، والصحي للمرضى، وتوفير برامج تدريبية تعليمية مهاراتية لغير العاملين، وتوفير فرص عمل مناسبة للمرضى.

وذكرت "الزهراني" أن الهدف العام للمنصة يتمحور في رفع الوعي المعرفي الإدراكي، وتحسين جودة الحياة لدى المصابين، في مجالات متفردة ونوعية، وتأهيل المصابين، ورفع مستوى استثمار التقنية في إيصال المعلومة، ورفع وعي المجتمع بالمرض.

وأوضحت أن للمنصة ثمانية مسارات تتمثل في: الطب، والصحة النفسية، والتأهيل الإدراكي، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، واليوغا والاسترخاء، والعلاج بالفن.

ولفتت بأنه من المتوقع أن يستفيد من المنصة نحو ٥٠٠ مستفيد في أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن الجمعية من خلال المنصة تسعى للوصول إلى الاستدامة وإيصال المعلومة، واستعراض أكثر من ٢٠ مادة متميزة، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، في تحسين جودة الحياة.