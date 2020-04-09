881 حالة جديدة.. عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 7.978

الإصابات زادت إلى 65.077

أفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم (الخميس)؛ بأن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، أمس، 881 إلى 7978.

وأضاف "راب" في مؤتمر صحفي يومي للحكومة، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص 243421؛ منهم 65077 ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم.