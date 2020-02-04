"الحبوب": تواصلوا معنا في حال رصد أي ملاحظات بشأن الشعير

أكدت للعملاء كافة أنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية

أفادت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية للعملاء كافة، بأنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية، فيما يخص الشعير.

وقالت المؤسسة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": في حال وجود أي شكاوى تخص الشعير أو أي ملاحظات؛ نأمل التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار "١٩٠٠".

المؤسسة العامة للحبوب

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04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 01:49 PM

أكدت للعملاء كافة أنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية

"الحبوب": تواصلوا معنا في حال رصد أي ملاحظات بشأن الشعير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية للعملاء كافة، بأنها تراقب عمل محطات التعبئة بصورة يومية، فيما يخص الشعير.

وقالت المؤسسة، اليوم، عبر حسابها في "تويتر": في حال وجود أي شكاوى تخص الشعير أو أي ملاحظات؛ نأمل التواصل على الرقم الموحد الموضح على الكيس أو مركز البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار "١٩٠٠".

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المؤسسة العامة للحبوب

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