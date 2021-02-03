بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

بلدية العطيف عاقبت أنشطة تجارية مخالفة

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 07:39 PM

بلدية العطيف عاقبت أنشطة تجارية مخالفة

بالصور.. الأمانة تُغلق مطعمًا لم يلتزم باحترازات كورونا في هدا الطائف

فهد العتيبي

الطائف

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أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية" مطعماً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق التدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، فيما رصد المراقبون تجاوزات صحية بداخله؛ منها تدني مستوى النظافة، وسوء تخزين المواد الغذائية.

من جهةٍ ثانية نفذت "بلدية العطيف" شمال الطائف، جولات ميدانية لمراقبيها، نتج عنها إغلاق أنشطة تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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