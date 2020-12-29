مدير صحة الطائف يدشن مشروعات تطويرية في مستشفى قيا العام

بينها تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير.. حث على مضاعفة الجهد

دشن مدير صحة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، صباح اليوم، الثلاثاء، عددًا من المشروعات التطويرية في مستشفى قيا العام.



ومن بينها، مشروع تطوير وتحسين قسم العمليات والتخدير، ويقدم خدماته بمعدل 25 عملية شهريًا، ما بين جراحة عامة وطارئة وعظام ونساء وولادة.



كما دشن "القحطاني"، قاعة التدريب بالمستشفى، والتي جرى تطويرها وتحسينها، لإقامة البرامج التدريبية.



ووقف "القحطاني"، على مشروع توسعة الطوارئ بالمستشفى، حيث ستتم زيادة السعة السريرية للطوارئ من سبعة أسرة إلى 22 سريرًا، واستحداث عيادة تنفسية وعيادتين للحالات الباردة، ونقاط الفرز البصري.



وفي نهاية الجولة، اجتمع "القحطاني"، مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام واستمع لبعض الطلبات، وحثهم على مضاعفة الجهد، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، شاكرًا جهود الإدارة في تطوير بيئة العمل.