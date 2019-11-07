75% خصم على المخالفات المرورية في دبي

حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي

أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.

شرطة دبي تسوية المخالفات المرورية

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 01:49 PM

حال التزام السائق منذ 7 فبراير الماضي

75% خصم على المخالفات المرورية في دبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شرطة دبي، عن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة تسوية المخالفات المرورية، بخصم تبلغ قيمته 75% على كل المخالفات.
وأوضحت -وفق ما نشرته اليوم صحيفة "البيان" الإماراتية- أن الخصم يتقرر حال التزام السائق منذ إطلاق المبادرة في السابع من فبراير الماضي، دون ارتكاب أي مخالفات.

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شرطة دبي تسوية المخالفات المرورية

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