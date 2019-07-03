روسيا تصر على عدم الكشف عن أسباب مقتل بحارة غواصتها النووية

"الكرملين" اعتبرها أسرار دولة

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لن يكشف المعلومات المفصلة المتعلقة بالحريق الذي أدى إلى مقتل 14 بحاراً في غواصة للأبحاث تابعة للجيش الروسي في شمال البلاد.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "هذه المعلومة لا يمكن أن تنشر للرأي العام؛ لأنها تندرج في فئة أسرار الدولة"، وفقاً لقناة "فرانس 24".

وأوضح أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية تملك المعلومات الكاملة عن المأساة.

ولقي 14 بحاراً حتفهم، بينهم سبعة ضباط من الصف الأول، مساء الاثنين الماضي؛ جراء تسممهم بالدخان المنبعث من حريق غامض شب في غواصة روسية معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة، بحسب الرواية الرسمية.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الغواصة يمكن أن تكون الغواصة النووية "اي اس-12" المسماة "لوشاريك"، وتعتبر جهازاً سرياً غير عسكري مخصص للأبحاث والعمليات الخاصة في الأعماق.