سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي

الشرطة العراقية أقامت نقاطًا أمنية في مناطق مختلفة بالعاصمة

قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن بيان عسكري: إن 4 صواريخ سقطت على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي.

وكانت الشرطة العراقية قد أقامت، مساء أمس الأحد، نقاطًا أمنية في مناطق مختلفة بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة عناصر غير مسلحة من مليشيا سراي السلام التابعة للمرجع الديني مقتدى الصدر؛ فيما شهدت كربلاء اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر من رصاص المسلحين.

وقالت الشرطة العراقية: إن النقاط التي سترتدي العناصرُ الأمنية المتمركزة فيها قبعات زرقاء، تهدف إلى حماية المحتجين؛ وذلك بعد يومين من تعرض محتجين للقتل من قِبَل مسلحين مجهولين في ساحة الخلاني بالعاصمة؛ مما أسفر عن مقتل 24 شخصًا من المتظاهرين.

واغتيل ناشط مدني بارز برصاص مجهولين في وقت متأخر الأحد، في مدينة كربلاء؛ بينما كان في طريق العودة إلى منزله من التظاهرات المناهضة للحكومة؛ فيما نجا آخر من محاولة اغتيال فاشلة.