"الصحة": تسجيل 68 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 77 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.