"الصحة": تسجيل 68 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 77 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546479 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535450 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8656 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2373 والحالات الحرجة 361 حالة.