130 ألف مصاب بـ"ألزهايمر" بالمملكة.. وجامعيات بالطائف يعشن التجربة افتراضياً

ضمن مبادرة "عساه حس ما ينطفي" لفريق قدوة التطوعي بالتزامن مع اليوم العالمي

عاشت منسوبات وطالبات جامعة الطائف، تجربة شعور المصاب بمرض "ألزهايمر" في الأماكن العامة ومعاناتهم من نسيان جميع ما حولهم، باستخدام نظارة الواقع الافتراضي (VR).

جاء ذلك من خلال مشاركة منسوبات وطالبات جامعة الطائف في مبادرة "عساه حس ما ينطفي"، التي قدمها فريق قدوة التطوعي في الجامعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى "ألزهايمر" في شهر سبتمبر من كل عام.

وهدفت الفعالية إلى التعريف بمرض ألزهايمر الذي يعد أكثر حالات الخرف شيوعاً، ويؤدي إلى تراجع الذاكرة ومهارات التفكير تدريجياً إلى أن تصبح شبه معدومة. كما تضمنت فعاليات المبادرة التعريف بالعوامل المساهمة في ارتفاع نسبة حدوث مرض الزهايمر بهدف زيادة الوعي بالمرض، والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية والصحية والنفسية، عبر التعريف بالطرق الآمنة للتعامل مع المريض، ما يقدم حياة أفضل للأشخاص وكبار السن الذين يعانون الخرف في جميع مراحله ولذويهم.

واشتملت فعاليات المبادرة أيضاً التعريف بالسبل والطرق السليمة التي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر من خلال تغيير نمط الحياة والتغذية السليمة واتباع أسلوب صحي.

وتفاعل عدد كبير من طالبات جامعة الطائف مع فعاليات المبادرة، وشاركن في ألعاب التركيب، ولعبة "سدوكو"، وهي من أهم الألعاب المساهمة في تأجيل ظهور أعراض مرض ألزهايمر وتقوية الذاكرة.

يذكر أن العالم يحتفل في 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرض ألزهايمر، بهدف زيادة الوعي بالمرض، والسعي لتخفيف آثاره الاجتماعية.

ووفقاً لحقائق عن مرض "ألزهايمر" نشرتها وزارة الصحة، يوجد 130 ألف مصاب بالمرض في المملكة العربية السعودية، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة، وتحدث معظم الحالات عند عمر 65 عاماً فأكثر، فيما يمكن أن يسهم التعليم في التقليل من خطر الإصابة به.

ويهدف اليوم العالمي للزهايمر إلى رفع الوعي الصحي وتعزيزه حول مرض ألزهايمر في العالم، وتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر تُعنى بهم في جميع مراحل المرض، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال تغيير نمط الحياة، واتباع أسلوب صحي، وعقد ورش العمل التي تتناول مواجهة التحديات، وإيصال الخدمات الشاملة إلى مرضى ألزهايمر، ورعايتهم بالطرق الصحيحة.

وأخذ مرض ألزهايمر اسمه من الطبيب الألماني (ألويس ألزهايم) الذي وصفه في العام 1906، بعد أن لاحظ تغيرات تشريحية في مخ امرأة توفيت بمرض عقلي غير معتاد.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمرض في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1984، عندما قدمت مجموعة من الخبراء بمرض "ألزهايمر" رؤية كان هدفها: (حياة أفضل للأشخاص الذي يعانون الخرف ولذويهم)، ومنذ ذلك الوقت لم تتغير هذه الرؤية.