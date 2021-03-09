المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالمياً في النقل البحري

بطاقة استيعابية 13,5 مليون طن خلال 2020

ذكرت الهيئة العامة للنقل أن المملكة الأولى عربيًا والـ 20 عالمياً في النقل البحري.

وقالت هيئة النقل: تجاوزت الطاقة الاستيعابية لحمولة الأسطول البحري السعودي 13,5 مليون طن خلال 2020م.

ونجح أسطول السعودية العملاق والمسجل في الهيئة العامة للنقل تحت العلم السعودي في تحقيق هذا الإنجاز رغم ظروف جائحة "كورونا"