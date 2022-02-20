22953 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

وزارة الداخلية تشدد على الجميع بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية

‬بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22953) مخالفة، وذلك للفترة من 12/ 7/ 1443هـ حتى 18/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (7277)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3067) مخالفة، والشرقية بـ (2955)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (1908)، ومنطقة القصيم بـ (1566)، ومنقطة حائل بـ (1589)، ومنطقة الجوف بـ (966)، ومنطقة جازان بـ (827)، ومنطقة تبوك بـ (726)، ومنطقة الباحة بـ (682)، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ (479)، ومنطقة نجران بـ (470)، ومنطقة عسير بـ (441).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.