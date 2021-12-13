وزراء يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار ميزانية الخير والعطاء للمملكة

عبر تغريدات إشادة وثناء.. منوهين بأن نتائجها تحقق الرفاهية للوطن والمواطن

رفع عددٌ من أصحاب المعالي الوزراء التهنئة المقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة، منوهين بالنتائج التي حققتها على الرغم من مواصلة الجائحة العالمية، واصفين ذلك بحنكة القيادة ونجاح مستهدفات رؤية 2030.



وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم في منصة تويتر عقب إعلان الميزانية بجلسة الوزراء الاستثنائية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وفي البداية، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أرفع أسمى عبارات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسيدي ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة.



واختتم "تغريدته" سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ ولاة أمرنا ويزيدهم توفيقًا وتسديدًا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش.



من جانب آخر، قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع إقرار ميزانية السعودية 2022؛ أرفع بالغ الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على ما حظي به قطاع التعليم والتدريب من دعم سخي؛ لمواصلة تطوير منظومة التعليم، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وبناء القدرات الوطنية للمنافسة عالميًا.



ورفع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2022.



‏وأضاف: نسير ولله الحمد بفضل قيادتنا بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق مستهدفات رؤية وطننا 2030.



وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بدوره باسمي ونيابة عن منسوبي منظومة ‫الصناعة والثروة المعدنية أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين؛ بمناسبة صدور ميزانية 2022.



وأضاف : تؤكد النتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.



من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار خالد الفالح أُهنئ مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ‫ولي العهد والشعب السعودي الكريم، بإقرار ميزانية الخير لعام ٢٠٢٢م التي تُجسّد اهتمام الدولة أيدها الله باستمرار مسيرة التنمية الشاملة.



وأضاف : وسنعمل في وزارة الاستثمار على دعم وتمكين هذه المسيرة المباركة ميزانية السعودية ٢٠٢٢.



وفي السياق ذاته، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد بن صالح العواد بصادق الحب والوفاء أرفع لمقام سيدي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، وللشعب السعودي كافّة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة إعلان ميزانية الخير والنماء بما يدعم الرؤى والتطلعات ويحقق للإنسان السعودي الرفاهية المنشودة.