سخيفة وعبثية.. الصين ترشق "ترامب" بعد وصفه رئيسها بـ"القاتل"!

متحدث بكين: تصريحاتٌ تسعى لتأثير رخيص و"ستلقى إدانة لا محالة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ "قاتل"؛ بأنها عبثية.

وقال المتحدث الصيني: "بعض السياسيين المنافقين، من أجل جذب الانتباه، يطلقون مثل هذه التصريحات السخيفة والعبثية سعيًا وراء تأثير رخيص".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات "ستلقى إدانة ورفضًا لا محالة"؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وكان "ترامب" قد وصف، في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، الرئيسَ الصيني بـ"القاتل"، مضيفًا مع ذلك، أن علاقاته مع "شي" كانت "رائعة" قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وطالَبَ "ترامب" الصين بتعويض العالم عن تبعات الجائحة.