فيديو.. نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم يدفع متعافين لطرح دمائهم كسلعة للبيع

دفع نجاح تجارب العلاج ببلازما الدم في شفاء المصابين بفيروس كورونا، بعض المتعافين من المرض لطرح دمائهم كسلعة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين الألف إلى ألفي دولار! وذلك بحسب تقرير لقناة "العربية" من العراق، البلد الذي حصد فيه "كورونا" أرواح أكثر من 300 عراقي حتى الوقت الحالي، في مقابل تشافي أكثر من خمسة آلاف حالة، بينما لا تزال أعداد المتبرعين بدمائهم من المتشافين ضئيلة للغاية في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير!

وفي مقابل ذلك، يتطوع متبرعون لتقديم دمائهم مجانًا لتكون طوق نجاة لآخرين، ويدعو المختصون المتعافين من الفيروس ممن مناعتهم قوية، إلى التبرع بدمائهم خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين من بعد شفائهم تمامًا للتبرع بدمائهم، ويكون إنسانيًا دون أهداف مادية لإنقاذ حياة الآخرين، متمنين انتهاء الحالات السلبية لبعض الأفراد الذين يعرضون دماءهم للبيع عبر منصات التواصل!!

وبعد تجاوز سعر الكيس ألفي دولار، أفتى كبير علماء المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد الطه، بحرمة بيع بلازما الدم، مؤكدًا أن المتعافي واجب عليه منحها من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ويقع الإثم على من يتجاهل هذا الأمر.

