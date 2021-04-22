مكة.. "أجياد" تطلق مسابقة "تدبّر" الرمضانية لحفظ آيات التفكر

خاصة للبنين.. يبلغ مجموع الجوائز 10 آلاف ريال

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بمكة المكرمة، مسابقة حفظ آيات التفكر الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك بعنوان: "تدبّر"، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو آيات التفكر من سورة آل عمران غيباً من الآية (190- إلى 194)؛ حيث تأتي المسابقة تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.



وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- ومعرفة الناشئة على فضائل بعض آيات القرآن الكريم، واستثمار أوقات المشاركين فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، خصوصاً أن رمضان شهر القرآن، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.



وحددت الجمعية ثلاثة معايير للمسابقة من خلالها يتم اختيار عشرة فائزين هي: دقة التصوير والإخراج الفني، والبعد عن اللحن الجلي والخفي، وجمال الصوت والتلاوة والتجويد، كما وضعت عددًا من الضوابط والشروط تتمثّل في كتابة اسم المتسابق وتاريخ الميلاد والمدينة، وألّا تتجاوز مدة المقطع عن دقيقتين، وإرسال المشاركات عبر واتس آب الجمعية (0530473530)، مبينة أن المسابقة خاصة بالبنين من عمر 10 سنوات وحتى الـ15.



وأفادت أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 25/ 9/ 1442هـ، وموعد إعلان الفائزين سيكون بمشيئة الله بعد 30/ 9/ 1442هـ، ورصدت الجمعية جوائز نقدية قيّمة للمشاركين تبلغ 10 آلاف ريال، وشهادات تقديرية لجميع المشاركين.