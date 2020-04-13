الطائف.. ضَبْط شخصَيْن بعد فيديو مخالفة منع التجوُّل في الصندوق الخلفي للمركبة

قبضت الجهات الأمنية بالطائف على شخصَيْن بعد تداوُل مقطع فيديو، يُظهر مخالفتهما قرار منع التجوُّل.

وكان الفيديو قد صوَّره شخص وهو يقود مركبة، ويذكر أنه يعمل لدى أحد تطبيقات التوصيل، ويقوم بتهريب شخص آخر داخل الصندوق الخلفي للمركبة متباهيًا بقيامه بمخالفة منع التجوُّل.