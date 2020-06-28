موريتانيا: تسجيل 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4025

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4025 إصابة مؤكدة.

وأضاف بيان للوزارة الموريتانية اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 889 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 1344 شخصًا.

وأبلغ البيان عن حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد المتوفين من فيروس كورونا إلى 121 شخصًا؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في موريتانيا.