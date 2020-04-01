روسيا: ذروة الطلب على المتاجر انتهت.. تخطينا أول جولة بأزمة كورونا

حزمة من الإجراءات لتنظيم السوق الاستهلاكي والإمدادات الغذائية للبلاد

بعدما زاد الطلب على المنتجات في متاجر سلاسل البيع بالتجزئة الروسية خلال منتصف مارس المنتهي على خلفية انتشار فيروس كورونا وأنباء ضعف الروبل "العملة الرسمية"، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، اليوم الأربعاء، أن ذروة الطلب على المنتجات في المتاجر مرت بالفعل، ولا توجد أي مؤشرات مسبقة على زيادتها.

وصرّح المكتب الصحفي لنائبة رئيس الوزراء، بأن "أبرامتشينكو" عقدت اجتماعًا تنفيذيًّا مع الوزارات والوكالات حول تنظيم السوق الاستهلاكي والإمدادات الغذائية للبلاد.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء إلى أن الوضع بالنسبة للمنتجات في روسيا مستقر وتحت رقابة خاصة. ووفقًا لها؛ فإن مراكز التوزيع ومستودعات المشغلين التجاريين مليئة بالمنتجات.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، نقل المكتب الصحفي عن "أبرامتشينكو" قولها: "نحن نراقب الوضع في سوق الأغذية حرفيًّا بشكل مباشر، ونستجيب بشكل فوري لاحتياجات الشركات الإقليمية والمنظمات التجارية. وتشكل المناطق ما لا يقل عن شهرين من الإمدادات الغذائية، ولكن ذروة الطلب على المتاجر قد مرت بالفعل، ولا توجد مؤشرات مسبقة على زيادة الطلب".

وأضافت: "لقد نجح منتجونا وتجار التجزئة في التعامل مع موجة الطلب الواضحة، وعملت حرفيًّا في وضع 24/ 7 على الإمدادات الغذائية والتسليم الفوري للسلع. وهذا من نَواحٍ عديدة يدل على المسؤولية الاجتماعية العالية للشركات والتعبئة في وقت النشاط الشرائي الواضح".

ناقش الاجتماع عددًا من القضايا من حيث الحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية؛ فضلًا عن إجراءات الأمن الغذائي الإضافية.

وكانت وزارة الزراعة الروسية قد اقترحت، يوم الجمعة الماضي، تحديد حصة غير جمركية من 7 ملايين طن من روسيا خارج الاتحاد الأوراسي للقمح والجاودار والشعير والذرة في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020.

وقال المشاركون في الاجتماع: "إن حزمة الإجراءات ستسهم في توفير الحبوب ليستخدمها المزارعون في السوق المحلي".