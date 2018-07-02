حقوقية يمنية: ميليشيات الحوثي تكرس التمييز العرقي

تهجير 12 ألف نسمة من دماج بسبب انتمائهم السلفي

أكدت الحقوقية، نزهة مخلوف، في كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات امام مجلس حقوق الانسان، أن المليشيات الانقلابية الحوثية تكرس التمييز العرقي، من خلال ارتكاب جرائم إبادة وتطهير وتهجير مبنية منهجياً على أسس عرقية ومذهبية ضد أبناء الشعب اليمني.

وقالت "مخلوف": الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات واسعة لما ورد في الفقرة 79 من "إعلان ديربان"، حيث تقوم بتهجير السكان من منازلهم ومدنهم بسبب الاختلاف المذهبي وعلى أساس السلالة تكريساً لفكرة الولاية.

وأضافت: تم تهجير أهالي دماج، 12 الف نسمة، بسبب انتمائهم للمذهب السلفي، كما تم تهجير طائفة يهودية من اليمنيين من "آل سالم" بمحافظة صعدة بسبب انتمائهم للديانة اليهودية.

وأردفت: مازالت المليشيات تهجر كل يوم مجموعات أخرى من منازلها، والأمر الأشد خطورة هو تعبئة عقول الأطفال بالعنصرية من خلال تغيير المناهج الدراسية اليمنية بما يتفق مع النهج العقائدي للمليشيات خاصة في المرحلة الابتدائية وتضمينها مواد لزرع الكراهية والتفرقة الاجتماعية.

وأوضحت الحقوقية اليمنية ان هذا التمييز يشكل خطراً فادحاً يهدد النسيج المجتمعي اليمني الذي تميز بالتعددية المذهبية والدينية خلال القرون الماضية .