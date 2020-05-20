المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا

سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.المغرب فيروس كورونا الجديد
تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194
سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.