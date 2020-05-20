المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194

سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.