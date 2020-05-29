5 مدن سعودية تسجل 1154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض في المقدمة بـ 438 تليها جدة بـ251 ثم مكة 189

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والهفوف، والدمام"، 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1581 حالة.

وتوزعت الـ 1154 حالة على النحو التالي "الرياض 438، جدة 251، مكة 189، الدمام 124، والهفوف 107 حالات"، فيما توزعت بقية الحالات على مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 81766 حالة، منها 24295 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 57013 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 458 حالة وفاة.