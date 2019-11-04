فيديو غريب .. لماذا يخرج عمود ماء ضخم من قمة ناطحة سحاب أمريكية؟

أصاب سكان فيلادلفيا بالدهشة والحيرة

أصيب سكان مدينة فيلادلفيا الأمريكية بالدهشة والحيرة، عقب تداول شريط فيديو غريب يظهر خروج عمود ضخم من الماء من ناطحة سحاب "وان ليبرتي بالاس" الشهيرة، والتي تقع في مركز المدينة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد نشرت صفحة حساب "بيلي بن" على موقع "تويتر" شريط فيديو يظهر كمية ضخمة من الماء وهي تندفع من ارتفاع 945 قدمًا (288 مترًا)، خارجة بقوة من مبنى "وان ليبرتي بالاس"، وتهبط في الشارع وعلى الرصيف الجانبي، في مركز مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وحسب "بيلي بن": فقد حدثت الواقعة الساعة الثامنة صباح أمس الأحد، واستمر تدفق الماء لمدة خمس دقائق، ما تسبب بانتشار الماء في الشارع أسفل المبنى.

وتقول الصحيفة: من غير الواضح لماذا خرج هذا الماء وبهذه الكمية والضخامة من المبنى، لكن عقب نشر الفيديو، قدم رواد "تويتر" العديد من التفسيرات.

يقول أحدهم: ربما أرادات الشركة المسؤولة عن خدمات المبنى اختبار شبكة أنابيب المياه المستخدمة، ويرى مستخدم آخر: "أن مسؤولو المبنى قد استغلوا وقت الصباح الباكر من أجل تخفيف الضغط عن أنابيب المياه، قبل فصل الشتاء، والذي يجمد الماء في الأنابيب أحيانًا".

وحسب الصحيفة: فقد طلبت تعليقًا من مسؤولي المبنى، ولم تتلق ردًا حتى الآن، لكن "الديلي ميل" ترجح أنها عملية صيانة دورية للمبنى.

جدير بالذكر أن ناطحات سحاب "ليبرتي بالاس" عبارة عن مجمع ناطحات سحاب في وسط مدينة فيلادلفيا، ويتكون المجمع من ناطحة سحاب من 61 طابقًا بطول 945 قدمًا (288 مترًا) تسمى "وان ليبرتي بالاس"، وناطحة سحاب من 58 طابقًا، و848 قدمًا (258 مترًا) تسمى "تو ليبرتي بالاس".