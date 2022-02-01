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نددت بتمادي الميليشيا في ارتكاب الجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين الدولية

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.