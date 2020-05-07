"بلدية ينبع" تُوقِف منشأتين لعدم التزامهما بإجراءات التباعد أثناء البيع

ضبطت عدة مخالفات منها سوء النظافة ومواد غذائية منتهية الصلاحية

أوقفت بلدية محافظة ينبع، منشأتين؛ بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين المتسوقين أثناء عمليات البيع، كما ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة لفواكه تالفة، مع تدني مستوى النظافة العامة؛ فيما تتابع الفِرَق الرقابية جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

وأزالت الفِرَق البسطات العشوائية أثناء جولاتها الميدانية لمعالجة وضع الباعة الجائلين بالمحافظة؛ فيما تم مصادرة ملابس وكميات من أكياس السوبيا والخضراوات المعرضة لأشعة الشمس؛ مما استدعى إتلاف غير الصالحة منها.

وقامت الفِرَق الرقابية بجولات على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة والممارسات الآمنة؛ مما أسفر عن ضبطت عدة مخالفات، منها سوء النظافة، وسوء تداول المواد الغذائية، ضِمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‎كورونا.