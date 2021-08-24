أمين عام "اعتدال" يواصل مباحثاته مع المسؤولين في العراق

حيال سبل التعاون في جهود مكافحة التطرف

يواصل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، لليوم الثاني على التوالي، مباحثاته مع المسؤولين في جمهورية العراق، حيال سبل التعاون في جهود مكافحة التطرف.

واستقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العراقية بغداد، الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الدكتور منصور الشمري، وجرى خلال اللقاء، بحث الجهود المشتركة في مكافحة الفكر المتطرف.

ورحب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، بوفد (اعتدال)، مشيدًا بدور المركز في متابعة وتفكيك الخطابات المتطرفة، مؤكدًا اهتمام الجهاز بالتعاون المشترك مع المركز، والاستفادة من الكفاءات والخبرات بين الجانبين.

من جانبه، ثمن الأمين العام لـ(اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، دور جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحماية من مخاطرها.

ونوه إلى عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على المستويات كافة.

وأشار إلى أهمية التجربة العراقية، بما تتضمنه من رؤى وإستراتيجيات حيال مكافحة الإرهاب، وأهمية الاستفادة منها لحماية المجتمع حاليًا، وحماية لأجيال المستقبل.