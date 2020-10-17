ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

يعرقل استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بُعد

يعاني عدد من أهالي حي السديس الشمالي في محافظة ينبع بسبب سوء وضعف شبكة الجوال علاوة على غياب خدمات الإنترنت ما أدى لعدم استفادة الطلاب والطالبات من خدمات منصة مدرستي والدراسة عن بعد إضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية بحسب شكاوى الأهالي.

وقال بعض من الأهالي إن شبكة الجوال ضعيفة جدًا إضافة إلى سوء خدمات الإنترنت مما يضطرهم إلى الخروج بالأحياء القريبة منهم لإتمام مكالماتهم وتصفح الإنترنت معبّرين عن تذمرهم من تردي شبكة الجوال وسوء التغطية والذي أصبح يثير علامات الاستفهام حول جدوى هذه الخدمة.

وأضافوا أن ما يتم دفعه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت والجوال لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بسبب ضعف الشبكة وخدمة الإنترنت مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النظر في معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال وخدمات الإنترنت وذلك بزيادة أبراج الجوال وتوفير الخدمة المناسبة لهم على الرغم أن بعض الأحياء الأخرى بالمحافظة نفسها تعاني بسبب المشكلة نفسها.