10 معلومات عن الطريق البري الجديد بين السعودية وعُمان.. تعرف عليها

افتتحه ولي العهد خلال زيارته إلى مسقط

افتتح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى مسقط، الطريق البري المباشر الذي يربط بين السعودية وسلطنة عُمان؛ ليسهم في تقليل زمن ومسافة الرحلة بين البلدَين الشقيقَين.

وفي هذا التقرير تستعرض "سبق" عشر نقاط حول الطريق الجديد كالآتي:

1- يبلغ طول الطريق 564 كيلو متراً من تقاطع البطحاء حتى منفذ أم الزمول.

2- تكلف إنشاء الطريق ملياراً وتسعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف ريال.

3- بلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ساعة عمل.

4- بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي.

5- بلغ حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق 150 مليون متر مكعب.

6- بلغ حجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب.

7- بلغ حجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب.

8- زود الطريق بوسائل السلامة المرورية كافة؛ بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلو متراً لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.

9- يقلص الطريق الجديد ساعات السفر بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط.

10- بعد افتتاح الطريق الجديد، فقد اكتمل الربط بطرق مباشرة مع دول الخليج كافة.