"جولي شيك": نسبة السعودة 34 %.. نحن قصة والسعوديون أبطالها

تحدث أمام طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان وضيوف المعرض السعودي الصيني

تصوير: عبدالله النحيط

روى "دينيس دو" نائب رئيس شركة "جولي شيك" للعلاقات الحكومية والعامة قصة نشأة وانتشار "جولي شيك"، وذلك أمام طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، وضيوف المعرض السعودي الصيني للتوظيف في نسخته الثانية، كاشفًا أن نسبة السعودة لديهم جاوزت 34 %، وأنها سترتفع أكثر، خصوصًا بعد أن وجدوا ثقة وطموح شباب المملكة.

وقال "دينيس دو" في كلمته: مهمة ورؤیة جولي شیك ھي توفیر حیاة أفضل لعملائنا وخلق منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونیة بلا حدود. فقطعت جولي شیك أشواطًا كبیرة خلال السنوات الماضیة كأول من مهد الطریق لهذا القطاع في المملكة، والآن ندشن مسیرة جدیدة للتحول الداخلي من خلال ترقیة جودة المنتجات والخدمات، وعلیه نُسهم في تحویل المملكة إلى مركز إقلیمي للاقتصاد الرقمي ونقل تجارب الصین في إنشاء مجتمع غیر نقدي من خلال إرساء وتوطین دعائم البنیة التحتیة الرقمیة. وسمعت أن نمط الأعمال لجولي شیك تم إدراجه في المواد الدراسیة في معهد IMD السویسري، ولاحظت أن القدرة التنافسیة للمملكة تم ترقيتها من المرتبة الـ39 السنة الماضیة إلى الـ26 ھذه السنة حسب ترتیب معهد IMD. فإننا في جولي شیك نهنئ على ھذا التقدم ونحرص على تقدیم مساھمات أكبر لعملیة التطور الاقتصادي السعودي".

وأوضح أنهم بدؤوا العمل في السعودية منذ عام 2014، ووصلوا لجميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى، ولديهم أكثر من 700 علامة تجارية محلية، حتى أصبح السوق السعودي الأكبر بالنسبة لهم.

وأضاف: طرحنا على شركائنا من السعودیة حكومة ومجتمعًا مبادرة الروابط التي یمثل كل محور فيها التزامًا من التزامات جولي شیك في المملكة:

أولاً: مشاركة التكنولوجیا، بمعنى نقل تقنیات وأنماط التجارة الإلكترونیة في أفضل صورھا التي تعطي الاقتصاد السعودي التمیز والأسبقیة.

ثانیًا: الالتزام الاستثماري، إنه یتماشى مع خطتنا التوسعیة في كل أعمالنا التي لن تتم إلا من خلال الاستفادة من المواھب المحلیة.

ثالثًا: الالتزامات الاجتماعیة، بمعنى نحرص على لعب دور في تدعیم التبادل والتعاون الثقافي والاجتماعي والشبابي بین البلدین.

رابعًا: المساھمة في التوظیف، لقد وصلت نسبة السعودة في جولي شیك إلى 34 %، ونحرص على خلق أكثر فرص التوظیف وأجودھا. بهذه المناسبة أشارك زملاءنا لعرض قصتنا في عملیة السعودة، ولكن قصتنا مازالت في بدايتها، وندعو الشباب السعودیین إلى الانضمام إلى قصتنا لیكونوا أبطالها.

وتابع "دو": اسمحوا لي بأن أقتبس كلمة صاحب السمو الملكي الأمیر ولي العهد محمد بن سلمان في وصفه لرؤیة 2030 "دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤیة، وأنجح الرؤى ھي تلك التي تبنى على مكامن القوة". تعالوا إلینا، فنقدم لكم الثقافة المنفتحة التي تشجع على التعلم والتشارك والإبداع، ھاھي روح الإنترنت. فهناك زملاء أكثر من 20 جنسیة ونحو 200 تخصص كمجموعة للتعلم والتشارك والإبداع معكم. تعالوا إلینا، فندعوكم للانضمام إلینا لتوسیع الشراكات المحلیة في إطار الإستراتیجیة الجدیدة في مقدمتها برنامج فتح منصة.

واختتم: كان شعار اليوم الوطني السعودي ھذا العام "ھمة حتى القمة"، فجولي شیك أیضًا في صدد تسلق قمة جدیدة، لإحداث نقلة نوعیة في حیاة الملایین والاقتصاد السعودي، وندعو الشباب السعودیین للانضمام إلینا والوصول إلى قمة نجاحكم الجدید. وطبعًا لن نصل إلى ھذه القمة من غیر الدعم والمساعدة من شركائنا.