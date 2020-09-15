"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

0

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 11:47 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

0 414

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020