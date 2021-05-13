وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر

توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .



وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧الخبر باشر‬⁩ حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .



وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.