محافظ ثار يدشن صندوق تنمية الموارد البشرية المتنقل بالمحافظة

لاستقبال الباحثين عن العمل وتقديم خدمات دعم التوظيف والتدريب

دشن محافظ ثار، التابعة لمنطقة نجران، محمد عفيصان آل عون، مبادرة صندوق التنمية للموارد البشرية المتنقل بالمحافظة لاستقبال الباحثين والباحثات عن عمل ومنشآت القطاع الخاص، لتقديم خدمات وبرامج دعم التوظيف والتدريب المقدمة لعملاء هدف.

وفي التفاصيل، دعا "آل عون" كل ما ينطبق عليه المسارعة في التسجيل، كما طلب من أصحاب الشركات والمؤسسات المساهمة في إيجاد فرص وظيفية لهذه الشريحة المهمة من أبناء وطننا الغالي.

ونوه محافظ ثار بحرص ومتابعة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه على تلمس احتياجات المواطنين وتحقيقها ووصول المختصين، مقدمًا شكره إلى المسؤولين بصندوق الموارد البشرية على هذه البادرة، مؤكدًا احتياج المحافظة والمراكز التابعة لإيجاد فرع ثابت لصندوق الموارد البشرية ليقوم بخدمة أبناء محافظة ثار والمراكز التابعة لها.