مدرب سابق لـ"النصر" يمتدح: عشت معهم أجمل الأيام

التحق بالجهاز الفني لمنتخب مصر حاليًّا

استعاد المدرب المصري محمود فايز، المدرب الذي عمل سابقًا مع الكولومبي ماتورانا والأوروغوياني كارينيو في النصر؛ ذكرياته مع الفريق.



ونشر المدرب الذي كانت آخر محطاته التدريبية مع منتخب أوزبكستان رفقة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ صورة له عبر حسابه على الفيسبوك وهو يقبّل شعار النصر.



وكتب فايز قائلاً في تدوينته: "من أولى وأحلى الأيام والتجارب وتحية جماهير العالمي النصر السعودي قبل إحدي المباريات 2012".



يذكر أن فايز كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب المصري الذي واجه المنتخب السعودي في كأس العالم في 2018، وهي المباراة التي انتهت نتيجتها لصالح الأخضر السعودي وقتها.